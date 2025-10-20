Eskişehir Fabrika Tedarikçileri Fuarı Hazırlıkları Başladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, OSB Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek Eskişehir Fabrika Tedarikçileri Fuarı'nın (FABTED), bölgede faaliyet gösteren firmalar için önemli işbirliklerine zemin hazırlayacağını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, 21-23 Ekim tarihlerinde OSB Yaşam Parkı'nda düzenlenecek FABTED Fuarı'na destek verdiklerini belirtti.

Eskişehir'in sanayi kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğuna değinen Küpeli, şöyle devam etti:

"Bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz, ülkemizin en nitelikli üretim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bölgemizde faaliyet gösteren yüzlerce yan sanayi ve tedarikçi firmamız, makine, metal, otomotiv, beyaz eşya, havacılık, raylı sistemler, plastik ve elektronik gibi birçok farklı sektörde üretim yapıyor. Bu güçlü altyapı, Eskişehir sanayisinin rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biridir."

Küpeli, fuarın sanayicilere yeni iş fırsatları ve ihracat olanakları sunacağını kaydederek, "Fabrika tedarikçilerini, üretim yapan KOBİ'leri ve global alıcıları aynı çatı altında buluşturacak bu fuar hem firmalarımızın kendilerini tanıtmaları hem de yeni iş bağlantıları kurmaları açısından çok değerli bir platform olacak. Özellikle ihracata yönelmek isteyen KOBİ'lerimiz için fuar, dış ticaret ve pazar geliştirme açısından somut fırsatlar barındırıyor." ifadesini kullandı.

Sanayi ekosistemini güçlendiren her girişime destek verdiklerini vurgulayan Küpeli, "Bizim en temel hedefimiz, bölgemizde üretim yapan firmalarımızın daha yüksek katma değerli ürünler ortaya koymaları, ihracat ağlarını genişletmeleri ve yeni pazarlara ulaşmalarıdır. Bu doğrultuda düzenlenen her etkinlik, sanayicilerimizin gelişimine katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

FABTED'in Eskişehir sanayisinin tanıtımına güçlü katkı sağlayacağını ifade eden Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayimizin büyümesine, ihracatın gelişmesine ve üretim zincirinin güçlenmesine katkı sağlayacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.