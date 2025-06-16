Eskişehir Esnafı Yüksek Katı Atık Ücretlerini Protesto Etti

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde esnaf, belediyenin yüksek tutarlı katı atık ücretlerini protesto etti. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı, esnafa gönderilen ücretlerin adaletsiz olduğunu savunarak hukuki destek teklif etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki esnaf, iş yerleri için belediye tarafından gönderilen yüksek tutarlı katı atık ücretlerini protesto etti.

Kumlubel Mahallesi Esenli Sokak'ta bir araya gelen esnaf adına konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinin iş yerinin metrekaresine bakılmaksızın esnafa yüksek bedellerde katı atık tahakkuk ücreti gönderdiğini öne sürdü.

Farklı özellikteki iş yerlerinden aynı düzeyde yüksek katı atık ücretleri talep edildiğini iddia eden Kaya, "47 bin liradan tutun da 200 bin liraya kadar esnaftan katı atık ücreti talep ediliyor. Bu da hükümete bağlanıyor. Beceremediğiniz her işi hükümete bağlıyorsunuz. Hükümet bunun 2026 sonuna kadar yürütmesini durdurdu. 3 senedir almıyorsunuz. Şimdi neden bu ücreti almaya acele ediyorsunuz? Neden olduğunu söyleyeyim, borç batağı içindesiniz. Çalışanlarınızın ücretini ödeyemiyorsunuz ve bu ücretleri esnafa yüklenerek yapmaya çalışıyorsunuz. Esnaf sizin beceriksizliğinizin sebebini ödemek zorunda değil. Her şeyi berbat ediyorsunuz, bunlar kesinlikle hukuki ve adaletli değildir." diye konuştu.

Vatandaşlara ve esnafa seslenen Kaya, "Gelin vekaletlerinizi bizim avukatlarımıza verin. Ben bütün hukuki süreçlerinizi karşılamaya razıyım. Hukuki yoldan her şeyi yapmaya ben varım. AK Parti, Tepebaşı esnafının her zaman arkasındadır. Arkasında duracaktır. Lütfen, bu adaletsizliği durdurun. Esnaf her gün gelip şikayette bulunuyor." dedi.

Esnaf Burhan Arslan ise 50 metrekarelik dükkanının ruhsatta bodrum katıyla 150 metrekare olarak geçtiğini belirterek, "Ben bodrum katı kullanmıyorum. Bodruma bile benden katı atık bedeli çıkarmışlar, 47 bin 986 lira. Benim günde attığım tek bir kova çöp var. Yan tarafımda bir mağaza var. 10 çuval çöp atıyor ona 1600 lira yazmışlar. Böyle bir adalet var mı? Bu işe bir çözüm gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Esnaf Kadir Bozlusu da talep edilen ücretlere karşın belediyeden yeterli hizmeti alamadıklarını savundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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