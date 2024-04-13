Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Şehirler Arası Seyahat Edene Bilgilendirme Çalışması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce şehirler arası seyahat eden 33 araç sürücüsüne ve yolculuk yapan vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan tarihinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında şehirler arası seyahat eden araçlarda bilgilendirme çalışması yaptı.

Yürütülen çalışmada seyahat eden vatandaşlara ve 33 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanımı ile dikkatli araç kullanımı konusunda bilgi verildi.