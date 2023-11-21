Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Araç Sürücülerine Toplamda 336 Bin 296 TL Cezai İşlem

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı konulardan kurallara uymayan araç sürücülerine toplamda 336 bin 296 TL cezai işlem uyguladı. Abart egzozlu araç sürücülerine ve hatalı parklanmalara yönelik yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 1 araç sürücüsüne 4 bin 64 TL, duraklama yasağına uymayan 98 araca 42 bin 728 TL, taşıt yolu üzerinde park ihlali yapan 625 araca ise 289 bin 504 TL ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı konulardan kurallara uymayan araç sürücülerine toplamda 336 bin 296 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce abart egzozlu araç sürücülerine ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; abart egzoz kullanarak kural ihlali yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması nedeniyle 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Yine ekiplerce, 98 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak suçundan 42 bin 728 TL, 625 araca taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 289 bin 504 TL olmak üzere toplamda 336 bin 296 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR