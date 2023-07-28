Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu Tecridin Kaldırılmasını İstedi

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, platform temsilcileri Müslüm Koyun ve Sude Çağlar'a cezaevinde uygulanan tecridin kaldırılmasını istedi. Platform, "Kime hangi niyetle yapılırsa yapılsın hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. Baskılar, tutuklamalar karşısında yılmadık yılmayacağız" açıklamasını yaptı.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, bugün Ulus Anıtı'nda cezaevindeki mahkumlara ilişkin açıklama yaptı. Platform adına konuşan Simay Ada Kart, şunları söyledi:

"AKBELEN'DE DİRENENLERE SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

"AKP iktidarı insana, doğaya, canlı türlerine karşı suç işlemeye devam ediyor. Haksız ve hukuksuz gözaltılar, tutuklamalar, çevre ve doğa katliamları yaygınlaşıyor. Akbelen'de AKP korumasında Limak Holding tarafından ranta açılmak istenen doğanın imhasına karşı savunmaya geçen köylülere, çevrecilere yönelik işkencelere tanık oluyoruz. Buradan Akbelen'de direnenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Özgür düşünceye sahip, düşüncesini toplumla buluşturmak isteyen herkese savaş açan AKP tek adam iktidarı Anayasamızda, yasalarımızda, evrensel insan hakları belgelerinde yer alan hiçbir hakkı tanımıyor. AİHM mahkemesi kararlarını dahi uygulamıyor. Kolluk gücünü ve adalet sitemini de çıkarlarına, tercihlerine göre keyfince kullanıyor. Türkiye'de artık hak, hukuk ve adaletten bahsetmek mümkün değildir. Bunun içindir ki özgür habercilik yapan gazeteci Merdan Yanardağ tutukludur. Bunun içindir ki özgürlük siyaseti yürüten Selahattin Demirtaş AİHM kararlarına rağmen 2016'dan beri tutsaktır. Bunun içindir ki yine AİHM kararlarına rağmen insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın ve Gezi aktivistlerinin tutsaklığı devam ediyor. Bunun içindir ki Hatay Milletvekili Can Atalay'a milletvekilliği yaptırılmıyor; yasal hükümler çiğnenerek cezaevinde tutuluyor.

"TECRİT KOŞULLARINDA TEK BAŞINA TUTULMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Bunun içindir ki Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun bileşen temsilcisi olan, Anadolu Üniversitesi Gazetecilik bölümünde öğrenimini sürdüren Sosyalist Gençlik Meclisleri Federasyonu (SGDF) MYK üyesi Müslüm Koyun 3 Mayıs'tan bugüne dek tutsak. Gençliğin yozlaşmaya ve ekonomik krize karşı nefes alabilmesi için Eskişehir'de açılmış Polen Gençlik Kültür Evi'nde emekçilik yapmasının dahi suç olarak addedilmeye çalışıldığı düzmece bir dosya eşliğinde Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde tutsak ediliyor. Kendisine tecrit uygulanıyor; insani ve yasaların gerektirdiği talepleri karşılanmıyor. Aylardır hiçbir arkadaş görüşçüsü talebi kabul edilmiyor. Mektup yazan görüşçüleri 'sakıncalı' bulunarak reddediliyor. Kitapları ve mektupları hapishane idaresi tarafından kendisine verilmiyor. Havalandırma hakkı saatlerle sınırlı tutuluyor, spor ve sohbet hakkı ise gasp ediliyor. Eskişehir L Tipi Hapishanesi'nde tutsak edilen Sude Çağlar'ın kaldığı hapishanede ise yine görüşçüleri keyfi olarak reddediliyor. İki aya yakın süre boyunca Sude'ye kitap ya da yayın verilmedi. Gazeteye ulaşımı dahi engellendi. Mektuplar ayrıştırılarak veriliyor. Tecrit koşullarında tek başına tutulmaya devam ediliyor. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak haksız, hukuksuz, adaletten yoksun uygulamaları siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaya; kime hangi niyetle yapılırsa yapılsın hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. Baskılar, tutuklamalar karşısında yılmadık yılmayacağız."