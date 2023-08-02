Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Akbelen'deki Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Ediyor

MELTEM KARAKAŞ

Akbelen'de ağaç kesimine karşı süren mücadeleye destek veren Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Gizem Avar Menge, "Bütün bu yapılanlar bir rant operasyonudur. Bu bir rant katliamıdır" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda 24 Temmuz günü başlayan ağaç kesimi sonrası bölgedeki doğa katliamına karşı köylülerin ve çevrecilerin mücadelesi devam ediyor. Eskişehir'de Yediler Parkı'nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Akbelen'deki ağaç kesiminin durması gerektiğini ifade etti.

"VATANDAŞLARA KARŞI YAPTIĞI MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Gizem Avar Menge şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere İkizköylüler Akbelen ormanlarının yeni maden sahası açılması için yok edilmek istenmesine karşı iki yıldır mücadele ediyorlar. Akbelen ormanları olarak simgeleşen iki yıllık mücadelenin özü sadece kesime konu olan 78 hektarlık ormanlık alan değildir. Bölge insanı neredeyse kırk yıldan bu yana çevreyi katleden termik santral kaynaklı katliamın son bulmasını istiyor. Geçtiğimiz hafta Akbelen'de sabahın erken saatlerinde Limak-IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji'ye ait elektrik santraline kömür temin etmek için maden sahasını genişletmek üzere ağaç katliamı yapıldı. Orman içinde bulunan çadırlarda direnen köylülere karşı bölgeye onlarca asker ve TOMA gönderilerek kesim başlatıldı. Köylüleri ormanlık alandan uzaklaştıran ve barikat kuran jandarma, barikatı aşmaya ve kesimi engellemeye çalışan köylülere ve yaşam alanı savunucularına karşı biber gazı kullandı. Anayasanın 34. maddesinde, herkese önceden izin almaksızın silahsız olarak gösteri ve yürüyüş yapma hakkı tanınmasına rağmen güvenlik güçlerinin yaşam alanlarını korumaktan başka bir amacı olmayan vatandaşlara karşı yaptığı bu muamele kabul edilebilir değildir.

"BU BİR RANT KATLİAMIDIR"

Bütün bu yapılanlar bir rant operasyonudur. Bu bir rant katliamıdır. Şirketin ruhsat bilgileri incelendiğinde şirketin faaliyet alanı yalnızca Akbelen Ormanı'nı kapsamıyor. Bu sahanın devamında da tarım alanları var. Ruhsat sahası mevcut işletme alanından batıya doğru devam edip, Akbelen'den sonra tarım arazileri üzerinden Karacahisar Mahallesi'ne kadar devam ediyor. Ruhsat sahası içerisinde yaklaşık 330 hektar birinci sınıf tarım alanı bulunuyor. Bu sahanın ise yaklaşık 120 hektarı ekonomik verim çağında zeytinlik alanlarını kapsıyor. Bu alanlar tamamen kömür işletmesi olarak kullanılacak ve yapılan kazı-dolgu çalışmaları neticesinde tamamen tahrip olacaktır. Dahası da var; şirkete ait tüm ruhsatlar incelendiğinde daha sonraki dönemlerde işletme alanı olarak kullanılacak alanın ise çok daha büyük olduğu görülecektir. Bu alanın tamamında da yaklaşık 950 hektarlık birinci sınıf tarım arazisi olmakla beraber 270 hektarında zeytin tarımı yapılmaktadır. Enerji şirketi ısrarında devam ederse, açık ocak kömür madencilik faaliyeti sırasında ocak alanında kesilen ağaçlarla ormansızlaşacak, orman toprağı ve mineral toprak bu nedenle erozyona açık hale gelecektir. Devamında çok büyük tarım alanları kaybedilecek, 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında olan zeytinlik alanlar doğrudan yok olacak, yaban hayatının sürekliliği açısından ekosistem telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayacaktır.

"BÖLGE İNSANINDA GÖRÜLEN KANSERDEN ÖLÜM ORANI ARTMIŞTIR"

Enerji, sanayisi gelişkin, kalkınmış, halkı refah içerisinde yaşayan bir ülke için olmazsa olmazdır fakat halkın en temel ihtiyaçlarından birinin üretiminin devletin elinde olması gerekirken tek amacı daha fazla kar elde etmek olan şirketlerin elinde olması topluma refah sağlamak yerine toplumun refahını tehdit eder, doğaya zarar verir. 2014 yılında özelleştirilerek Limak-İçtaş ortaklığı olan YK Enerji şirketine devredilen bu ekonomik ömürleri bitmiş ve kapatılmaları gereken santraller için çevredeki birçok köy haritadan silinmiş veya yer değiştirilmiş, zeytincilik ve arıcılık başta olmak üzere tarım faaliyetleri kademeli olarak bitirilmiş ve bölge insanında görülen kanserden ölüm oranı artmıştır."