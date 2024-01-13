Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Babası: 'Oğlumla Gurur Duyuyorum'

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un ziyareti sırasında şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı, bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyet'ini sildirmeyeceğiz, Vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum" dedi.