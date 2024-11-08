Eskişehir'e Bağlı İdare ve Vergi Mahkemeleri Yetki Alanı Genişledi

ESKİŞEHİR idare ve vergi mahkemelerinin yetki alanını genişleten karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararında; Bilecik ilinin coğrafi durumu, iş hacmi ile Eskişehir iline yakınlığı göz önüne alınarak idare ve vergi mahkemeleri yargı çerçevesi yönünden bağlı olduğu Sakarya İdare ve Vergi Mahkemeleri yargı çevresinden çıkartılarak Eskişehir İdare ve Vergi Mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verildiği ve kararın 11 Kasım 2024'ten itibaren uygulanacağı belirtildi.