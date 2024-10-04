Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'e 88 Yeni Araç Tahsis Edildi

Eskişehir'e 88 Yeni Araç Tahsis Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 88 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy, araç alımlarının bütçe ve hayırsever katkılarıyla yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığınca, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 88 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, araç alımlarının İçişleri Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği bütçeleri ile 9 hayırseverin 2 milyon 825 bin liralık katkılarıyla yapıldığını söyledi.

Eskiyen araçların yenilenmesi ve yeni araçlarla daha güçlü hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye genelinde 7 bin 204 aracın emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız, asayiş ve trafik hizmetlerinde 0-5 yaşlarında 50 araç, 6-10 yaşlarında 80 araç, 10 yaş üstü 82 araç olmak üzere 212 araçla hizmet veriyor. Emniyet teşkilatımızda 0-5 yaşlarında 125 araç, 6-10 yaşlarında 230 araç, 10 yaş üstü 187 araç olmak üzere 542 araç emniyet, asayiş hizmetleri ve trafik hizmetlerinde kullanılıyor. Bu gelen araçlarımızı İçişleri Bakanımızın öngördüğü şekliyle ağırlıklı olarak trafik hizmetlerinde kullanacağız. Trafik kazalarının azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması bakımından bu çalışmalarımızı önemsiyoruz."

İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından Vali Aksoy tarafından İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü'ye yeni araçların anahtarları teslim edildi.

Programa, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda görevli emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel

İçişleri Bakanlığı Yerel Haberler Hüseyin Aksoy Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa trafik Güncel

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var? Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım?
title