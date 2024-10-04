Eskişehir'e 88 Yeni Araç Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığınca, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 88 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, araç alımlarının İçişleri Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği bütçeleri ile 9 hayırseverin 2 milyon 825 bin liralık katkılarıyla yapıldığını söyledi.

Eskiyen araçların yenilenmesi ve yeni araçlarla daha güçlü hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye genelinde 7 bin 204 aracın emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız, asayiş ve trafik hizmetlerinde 0-5 yaşlarında 50 araç, 6-10 yaşlarında 80 araç, 10 yaş üstü 82 araç olmak üzere 212 araçla hizmet veriyor. Emniyet teşkilatımızda 0-5 yaşlarında 125 araç, 6-10 yaşlarında 230 araç, 10 yaş üstü 187 araç olmak üzere 542 araç emniyet, asayiş hizmetleri ve trafik hizmetlerinde kullanılıyor. Bu gelen araçlarımızı İçişleri Bakanımızın öngördüğü şekliyle ağırlıklı olarak trafik hizmetlerinde kullanacağız. Trafik kazalarının azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması bakımından bu çalışmalarımızı önemsiyoruz."

İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından Vali Aksoy tarafından İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü'ye yeni araçların anahtarları teslim edildi.

Programa, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda görevli emniyet personeli katıldı.