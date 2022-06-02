ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu (1) - Haberler

ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu (1) AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Toplantıya katılanlardan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu (1) AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Toplantıya katılanlardan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu (1) AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir Güncel Haberler

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