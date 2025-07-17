Eskişehir'den Uluslararası Eğitim Hamlesi: 'Study in Eskişehir' Projesi Başlatıldı

Eskişehir'de, kentteki 3 üniversite tarafından geliştirilen ve ilin akademik eğitim anlamındaki uluslararası marka değerini artırmayı hedefleyen "Study in Eskişehir" tanıtım çalışmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu, Eskişehir Osmangazi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik (ESTÜ) üniversitelerinin tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Zekiye Doğan tarafından marka çalışmasının sunumu yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, etkinlikte yaptığı konuşmada, kenti uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda ESOGÜ ve ESTÜ'yle işbirliği yaptıklarını anlatan Adıgüzel, "Türkiye, uluslararası öğrenci sektöründe ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Uluslararasılaşma konusunda büyük yatırımlar yapıyor. Türkiye'miz, bu yıl nitelikli uluslararası öğrenci çekmeye daha fazla yatırım yapacak bir ülke durumunda." dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak da programın, kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına değer katacak önemli bir girişim olduğunu dile getirdi.

Eskişehir'in "öğrenci şehri" olarak bilindiğini kaydeden Çolak, "Amacımız, kenti eğitim, bilim ve yaşam merkezi olarak küresel ölçekte tanıtmak, uluslararası öğrenci hareketliliğini artırmak, üniversitelerimizin sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlamak ve tüm paydaşlar arasında daha güçlü bir sinerji oluşturmaktır." diye konuştu.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ise Eskişehir'in genç, dinamik ve öğrenci odaklı bir kent olduğunu belirtti.

Eskişehir'in bu açıdan dünya çapında örnek gösterilebilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Özcan, "Eskişehir, kültürü, ulaşım kolaylığı, yaşam maliyetlerinin dengeli olması ve öğrenciye dost yapısı sayesinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerle kıyaslandığında uluslararası öğrenciler için son derece güçlü bir alternatif oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de katılımcılara hitap ettiği, akademisyenler ile uluslararası öğrencilerin yer aldığı organizasyon, imza töreni ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.