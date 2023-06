Eskişehir'den Hatay'a yardım malzemeleri gönderildi

Eskişehir'de "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime, Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri Hatay'a gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yardım malzemeleri toplandı. Deprem bölgesindeki okullarla kardeş olarak eşleştirilen diğer okullar, vatandaşların ihtiyaçlarını okul idareleriyle istişare ederek belirledi. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin organizasyonuyla temel ihtiyaç malzemeleri, kırtasiye eşyaları, bilgisayar, yazıcı, kıyafet ve gıda ürünlerinden oluşan yardımlar toplandı. Kolilenen ve kamyona yüklenen malzemeler, Hatay'ın Hassa ve Samandağ ilçelerindeki kardeş okullara gitmek üzere yola çıktı.

"Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da ikinci yardım kamyonumuzu kaldırdık"

Hızır Bey İmam Hatip Ortaokulunda Din Kültürü Öğretmeni olan Şule Engiz Gül, öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte çalışarak deprem bölgesindeki kardeş okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarından bahsetti. Gül, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi tüm Türkiye'de uygulanan bir proje. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor. Bu proje çerçevesinde yaptığımız planlama ile bu dönem ve önümüzdeki dönem boyunca deprem bölgesindeki okullarımızla kardeş okul olarak eşleştirildik. Tüm Türkiye'deki ilkokullar, ortaokullar ve liseler deprem bölgesindeki diğer okullarla kardeş okul olarak eşleştirildi. Biz de onların ihtiyaçları neyse idareleriyle görüşerek ihtiyaçları yönünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Her okulda değerler kulübü öğretmeni ve öğrencileri var. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte çalışarak kardeş okulların ihtiyaçlarını öğreniyorlar. Velilerle, okul desteğiyle ve öğretmenlerimizin el birliği içerisinde yardım sağlanıyor. Şu an Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da ikinci yardım kamyonumuzu kaldırdık. İlk kamyonumuzu ise Nisan ayında kaldırdık. Biz her zaman deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanındayız. Onlara yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi. - ESKİŞEHİR