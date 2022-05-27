Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) - Haberler

POLİS EKİPLERİNCE BULUNDU

Eskişehir'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için bindiği otobüsten inen ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Y.K. (16), polis ekiplerince yapılan araştırmaların sonunda bulundu. Yapılan sağlık kontrellerinin ardın durumunun iyi olduğu tespit edilen Y.K. Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Y.K.'nın işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR,

Demirören Haber Ajansı / Güncel