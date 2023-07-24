Eskişehir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayan yangın, zincir marketin deposuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangını kontrol altına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle fabrika yanındaki zincir markete ait depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulunmaya başladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve diğer ilgililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.