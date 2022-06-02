Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler B.E. ile M.A.P'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 24,91 gram metamfetamin, 44 sentetik uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan M.A.P. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen B.E. tutuklandı.