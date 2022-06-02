Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler B.E. ile M.A.P'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 24,91 gram metamfetamin, 44 sentetik uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan M.A.P. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen B.E. tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Eskişehir Güncel Haberler

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