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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen M.T, U.K, İ.N, M.Y. ile T.B. yakalandı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 400,35 gram metamfetamin, 105 sentetik uyuşturucu hap, 2,90 gram esrar ile 1,35 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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