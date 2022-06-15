Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan O.Ö, O.S.İ. ile S.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, içecek şişelerinin içine gizlenmiş 732 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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