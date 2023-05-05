Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis verildi

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 sanıktan biri 16 yıl 6 ay, diğeri 13 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 sanıktan biri 16 yıl 6 ay, diğeri 13 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Cansu D. (24) getirildi. Başka bir suçtan İstanbul'da cezaevinde tutuklu bulunan diğer sanık Nail A'nın ifadesi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Nail A'ya 16 yıl 6 ay, Cansu D'ye ise 13 yıl 9 ay hapis verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta kent merkezinde 113 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ile yakalanan Cansu D. ile Nail A. tutuklanmıştı.