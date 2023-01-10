Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının sanığının yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, geçen yıl mart ayında yaşanan silahla rehin alma ve yaralama olaylarının sanığının yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabahattin Y. (22) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Sabahattin Y, "Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığa, "konutta veya iş yerinde yağma" ve "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 25 yıldan 47 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. İddia makamı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasından ise hüküm kurulmasına yer olmadığı yönünde görüş belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Y, geçen yıl 23 Mart'ta, jandarma ekiplerinden kaçarken önce benzinlik çalışanı Halit Aladağ'ı, daha sonra kahvehanenin önünde İrfan Poltara'yı tüfekle rehin almıştı.

Bu kişileri ayaklarından vuran Sabahattin Y, jandarmanın "teslim ol" çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık vermesi üzerine, bacağından vurulup yakalanmıştı. Sabahattin Y, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.