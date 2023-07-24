Eskişehir'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulunmaya başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İsmetpaşa Mahallesi'nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle fabrika yanındaki zincir markete ait depoya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulunmaya başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel