Eskişehir'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulunmaya başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.