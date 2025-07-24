Eskişehir'deki Orman Yangınına 4 Uçakla Müdahale

Eskişehir'deki Orman Yangınına 4 Uçakla Müdahale
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle hızla ilerlerken 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Çiftçiler, alevlerin yayılmasını önlemek için tarla sınırlarında çukurlar açıyor ve samanları topluyor.

4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor. 4 yangın söndürme uçağı, alevlere müdahale ediyor. Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı. Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı. Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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