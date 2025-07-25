Eskişehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında kontrol sağlandığı bildirildi. Ekipler, yangının soğutulması için aralıksız müdahale ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne ulaşan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının enerjisi düşürülürken spot yanımları önlemek, etrafı çevrelenen yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürdürülmektedir. Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda cansiparane bir şekilde büyük fedakarlıkla görev alan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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