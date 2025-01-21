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Eskişehir'deki Müstakil Evden 6 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Eskişehir'deki Müstakil Evden 6 Kamyon Çöp Çıkarıldı
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Odunpazarı ilçesinde yapılan temizlik çalışmasında, 2 yıl önce de temizlik yapılan tek katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıkarıldı. Ekipler, kötü koku şikayeti üzerine harekete geçti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D'ye ait, 2 sene önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenilen tek katlı müstakil evden kötü koku geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 6 kamyon çöp çıkardı.

Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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