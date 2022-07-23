Kumar baskınında 65 kişiye 118 bin 235 lira yaptırım uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin bir adrese gerçekleştirilen kumar baskınında, tombala kartları ve tombala makinası ele geçirilirken 65 şahsa toplam 118 bin 235 lira idari yaptırım uygulandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de kumar ve tombala önleme faaliyetleri çerçevesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adreste yapılan çalışmada, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartı ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen toplam 65 şahsa 118 bin 235 lira idari yaptırım uygulandı ve adres boşaltılarak mühürlendi.

Şahıslar arasında yer alan ve yağma suçundan aranan M.S. isimli şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edilirken, M.G. isimli şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca C.D., E.Ç. ve R.K. isimli 3 şahıs da görevli memura mukavemet suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel