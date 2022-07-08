Eskişehir'deki kumar operasyonunda 41 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'deki kumar operasyonunda 41 kişi yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte "kumar, tombala önleme" faaliyeti kapsamında Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramada, çatı katına gizlenmiş tombala makinesi, çok sayıda çekiliş topu ile tombala kartı ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynadıkları öne sürülen 41 kişiye 74 bin 579 lira ceza uygulandı. Adreste bulunan İ.S. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan polis, operasyonda hakkında "mühür bozma" suçundan arama kararı bulunan bir kişiyi de yakaladı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title