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Eskişehir'deki HES'te Yangın: 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) çıkan yangında dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, santraldeki trafonun patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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