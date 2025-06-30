Eskişehir'deki Fabrikada Yangın: Can ve Mal Kaybı Yok

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 6 işçi dumandan etkilendi, ancak can kaybı yaşanmadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın ambalaj deposunda kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle işçiler tedbir amaçlı fabrikadan çıkarılarak servislerle evlerine gönderildi.

Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 6 işçiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu depodaki yangın büyümeden söndürüldü.

"Çok şükür, can ve mal kaybımız yok"

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, gazetecilere, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesinin engellendiğini söyledi.

Ekiplerin ilk andan itibaren yangına etkin bir şekilde müdahalede bulunduğunu aktaran Sarpkaya, "Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Herhangi bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Dumandan sadece etkilenen 6 kişi var. Onlar da yaralı olarak değil sadece dumandan etkilendikleri için kontrolleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sarpkaya, yangının, fabrikanın yanındaki karton atıklarının tutuşmasıyla çıktığını değerlendirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu an yangın söndürüldü. Kısa bir sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir patlama, içeride büyük bir yangın ya da yangının üretim sahasının içerisinden dışarıya taşması gibi bir şey söz konusu değil. Çok şükür, can ve mal kaybımız yok. Sadece dışarıda kartonların olduğu bölgeden başlayan ve orada biten bir yangın."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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