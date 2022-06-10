ESKİŞEHİR - DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede - Haberler

ESKİŞEHİR - DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alınmıştı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel