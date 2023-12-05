Eskişehir'deki bıçaklı kavgada 3 sanığın yargılanmasına devam

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen sene müzikholde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı ve tanık beyanları dinlendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen sene müzikholde iki kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik A, hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki celseye katılmayan İran uyruklu tutuksuz sanık Zeinab G, olayda ölen Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Ergun K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Zeinab G, savunmasında tutuklu sanık Tevfik ile sadece arkadaş olduklarını ve gönül ilişkilerinin bulunmadığını söyledi.

Zeinab G, Tevfik A'nın olaydan önce kendisi davet etmeden birkaç kez çalıştığı mekana geldiğini savunarak, "Olay gecesi bir paylaşım yaptığını görmüştüm. Tevfik'i arayıp mekana çağırdığımı hatırlamıyorum. Saat 00.30 sıralarında Tevfik bir arkadaşıyla mekana gelip oturdu. Yanlarına gittim ve selam verdim. Çantamı kasaya bıraktım ve tuvalete gitmek istedim." dedi.

O sırada yan masadakilerin Tevfik'in bulunduğu masaya doğru saldırıya geçtiğini anlatan Zeinab G, şunları kaydetti:

"Birisi Tevfik'e yumruk attı. Olay bir anda gerçekleşti. Tevfik'in herhangi bir şey yaptığını görmedim. Kavga sırasında Ergun'un yerini hatırlamıyorum. Nereye gittiğini görmedim. Tevfik'ler gelmeden önce diğer masaya oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Tevfik'te bıçak görmedim. Tevfik'le sevgili değilim, kıskanması için sebep yok. Kavga olayına hiç karışmadım. Olaydan sonra kalabalık yüzünden kimin ne yaptığını görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Diğer sanıkları cinayete azmettirmedim. Hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Duruşmadan haberdar değildim. Maktuller ve yaralının 2 kez daha önce başkalarıyla sarhoş olup kavga ettiklerini görmüştüm."

Tutuklu sanık Tevfik A. ise müzikhole olayı tasarlayarak geldiği iddiasına ilişkin, "Bu olayı tasarlayarak gelmiş olsaydım ben o arkadaşlara saldırırdım. Aksine karşıdaki 4 kişi bana saldırdı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tanık beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Tevfik A'nın tutukluluk halinin devamına, Zeinab G. hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 1 Şubat'a erteledi.

Olay

Seyitgazi ilçesindeki bir müzikholde 19 Eylül 2022'de Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında kavga çıkmıştı. Bıçak darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Zeybek ve Çetintaş kurtarılamamış, Çetin K. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay yerinden kaçan Tevfik A. ve Ergun K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan bu kişilerden Tevfik A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Ergun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Tevfik A'nın Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş'ı "tasarlayarak kasten öldürme", Çetin K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve olayda kullandığı bıçak nedeniyle "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, Ergun K'nin, Tevfik A'nın eylemlerine iştirak ettiği, Zeinab G'nin ise Tevfik A'yı azmettirdiği iddiasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.