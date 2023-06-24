Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine çarptı ve 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.