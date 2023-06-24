Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine çarptı ve 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ESKİŞEHİR'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir- Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde meydana geldi. Aynı yönde giden 9 araç birbirine çarptı. Zincirleme kazada, 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.