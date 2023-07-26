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Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araçta Maddi Hasar

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Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün 16.50 sıralarında Eskişehir-Kütahya karayolu Orhangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafik ışıklarında yavaşlayan 45 AKR 908 plakalı araca, arkadan gelen26 AAN 868 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazanın ardından, arkadan gelen ve yavaşlayamayan 26 AEE 754 ile 20 ADL 079 plakalı araçlar da kazaya dahil oldu. 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, bazı yolcular hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan vatandaşlara müdahale etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi Eskişehir Güncel Haberler

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