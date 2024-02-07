Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Eskişehir'de, 2 otomobil ve 2 motosikletin karıştığı zincirleme kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda ilerleyen Yasin Y. (21) idaresindeki 26 ADD 914 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Sürücünün kaza yerinde önlem almaması nedeniyle aynı istikamette seyreden Ersin Ç. (45) kontrolündeki 03 HK 424 plakalı otomobil kaza yapan araca çarpmamak için sol şeritte durakladı.

Ersin Ç. yönetimindeki otomobilin durması üzerine arkasında seyreden Recep T. (28) kontrolündeki 26 AHT 727 plakalı motosiklet ile Cihan H. (26) idaresindeki 26 AAD 914 plakalı motosiklet, her iki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.