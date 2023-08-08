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Eskişehir'de Zeytin Hasadı İçin Verimli Bir Sezon Bekleniyor

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Eskişehir'de yetişen zeytinlerin hasadı için az bir süre kalırken verimden ümitli olan çiftçiler 5 ton rekolte öngörüyor.

Eskişehir'de yetişen zeytinlerin hasadı için az bir süre kalırken verimden ümitli olan çiftçiler 5 ton rekolte öngörüyor.

Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi'nde yetiştirilen zeytinlerin hasadına az bir süre kaldı. Eylül ayından itibaren başlayacak hasat öncesi üreticiler verimden umutlu. Yaklaşık üç ay sürecek hasatta çiftçiler 5 ton rekolte öngörüyor. Kuyuda, salamura, çizik, kırma ve çiğ olarak satılan Laçin zeytini için çiftçiler hazırlıklarını tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sarıcakaya Eskişehir Güncel Haberler

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