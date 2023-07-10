Eskişehir'de Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor

Eskişehir'de, geçen yıl Zerin Kılınç'ın (36) bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Yılmaz S. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Yılmaz S, cumhuriyet savcısının celse arasında dosyaya sunduğu mütalaaya karşı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayı tüm berraklığıyla mahkemeye anlattığını savunan sanık Yılmaz S, savunmasında şunları söyledi:

"Bunun dışında yalan beyanda hiçbir zaman bulunmadım. Bulunmayacağım da. Benim sporcu olduğum doğrudur, aynı zamanda eğitimciyim sürekli çocuklarla bir aradayım. Ben bu olayı yapabilecek canilikte biri değilim. Uyuşturucu ve kullanan kişilerle hayatımda işim olmaz, en hoşlanmadığım şeydir, alkol dahi kullanmam. Zerin'in kullandığından da haberim yoktu, çünkü sabah işe gidip akşam gelirdim, benim olmadığım zamanlarda Zerin'in ne yaptığını bilemem. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım, parmağımı dahi dokunmadım. Ona böyle bir zarar geleceğini bilseydim kendimi atardım. Ona zarar gelmesini istemezdim. Sevdiğim kadından dolayı böyle bir olayla karşı karşıya kalmam da ayrıca çok acı... Bu olayı basına yansıtan da ben değilim. Katılan vekili, dosyadaki benim aleyhime olan hususları basına veriyor, lehime olan hususları vermiyor. Birkaç satılmış kalem üzerinden aleyhime haber yaptırılarak linç ettirilmek isteniyorum. Hayatımda böyle bir suça karışmadım, buna rağmen hakkımda yalan haber ve iftiraya başvuruluyor."

-"Zerin'in uyuşturucu kullandığını öğrendiğimde de şok oldum"

Kendi avukatına dahi söz konusu olayla ilgili olarak lehine olan hususlarda bile basına bilgi verilmemesi söylediğini anlatan sanık Yılmaz S, "Katılan taraf istediği kadar basını arkasına alsın ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Ben cezaevindeyken, hala velilerim savcılık aracılığıyla bana ulaşıp çocukları için program yazdırmak istiyorlar. Cezaevindeki hükümlülere halen spor programları hazırlıyorum. Ben böyle bir eylemde bulunmadım. Zerin'in uyuşturucu kullandığını öğrendiğimde de şok oldum." dedi.

-"Adaletin yerini bulması için biz burada mücadele ediyoruz"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Zerin Kılınç'ın avukatı Ahmet Seyhan ise sanığın en üst hadden cezalandırılması talebinde bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sanık hem aileye hem tarafımıza hem de medyaya ofansif bir beyanda bulundu. Biz aile olarak burada, dimdik durmaya devam edeceğiz. Adaletin yerini bulması için biz burada mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de sürdürmeye devam edeceğiz. Sanığın sadece, bir kelimesi vardı, cani diye bir kelime vardı. Biz o kelimeye iştirak ediyoruz. Sanığın, cani bir katil olduğunu buradan tekrar vurguluyoruz."

Yılmaz S'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen, bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin, tutuklu sanık Yılmaz S. (34) hakkında hazırlanan iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanık Yılmaz S'nin, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.