Eskişehir'de Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin sanığın beraat kararı

Eskişehir'de geçen yıl Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatine karar verildi. Mahkeme, sanığın 'kasten öldürmek' suçundan beraat ettiğini açıkladı.

Eskişehir'de, geçen yıl Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz S. ile Zerin Kılınç'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Yılmaz S. savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın "kasten öldürmek" suçundan üzerine atılı suçu işlediğinin kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, beraatine karar verdi.

Sanık "Kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu duruşma çıkışında açıklama yaparken yanındaki kızı Zeynep Altunoğlu baygınlık geçirdi.

Altunoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kılınç'ın avukatı Ahmet Seyhan ise kararı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen, bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.