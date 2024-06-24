Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Zerin Kılınç davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 2 yıl önce Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin sanığın beraatine ilişkin kararın Yargıtay'a temyiz edilmesi için başvuru yapıldı.

Eskişehir'de 2 yıl önce Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölmesine ilişkin yargılanan sanığın beraatine hükmeden yerel mahkemenin kararının bölge adli mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulunmasının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı.

Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, yaptığı açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince yerel mahkemenin kararının onandığını, bununla ilgili kendilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilince Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulduğunu söyledi.

Bakanlığın dosyadaki önemli hususlara başvurusunda yeterince yer verdiğini belirten Seyhan, şöyle devam etti:

"Öncelikle süreç hakkında direkt bilgi veriliyor. Başvuruda, sürece ilişkin sanık Yılmaz S'nin ilk ifadesinde 'Evin içinde bir tartışma yoktu' iddiası vardı. Sonrasında mahkeme aşamasında sorular geldikçe ve sorgu aşaması geldikçe tartışmadan bahsetmesi bir çelişki yaratıyor. Bunu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dilekçesinde belirtiyor. Sanık, 'Evet kavga çıktı, tartışma çıktı' diyor. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dilekçesinde şundan bahsediliyor; bir ölüm tehdidi var. 'Aldatmanın karşılığını ödeyeceksin' ve 'doğrudan 'Seni öldüreceğim, canını alacağım' gibi mesajları olmasına rağmen bu verilen kararın doğru olmadığından bahsediliyor."

Seyhan, söz konusu başvuruda, yargılama aşamalarında bilimsel mütalaanın dikkate alınmadığının ifade edildiği bilgisini verdi.

Kendilerinin hem istinaf hem de temyiz dilekçelerinde bilimsel mütalaanın önemine değindiklerini dile getiren Seyhan, "Çünkü tek rapor bu şu an. Bakanlık vekili de dosyada bunun niye dikkate alınmadığını sorgulayarak bir temyizde bulunuyor. Ortada çok delil olduğu vurgulanıyor. Bakanlık, mahkemenin sanığın hem lehine hem aleyhine olan hususları alması lazımken sadece sanığın lehine olan hususları almasının da hukuka aykırı olduğu kanaatinde. Bu kararın bozularak sanığın kadına karşı öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Seyhan, olay yerindeki dağınıklığın, kırılmış faraş, kül tablası ve Kılınç'ın kanının evin çeşitli yerlerinde bulunmasının doğrudan delil kabul edilmesi gerektiğini sözlerine erledi.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Davaya bakan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2023'teki karar duruşmasında, "kasten öldürme" suçundan delil yetersizliğinden beraatine hükmettiği Yılmaz S. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan kurduğu ve 7 ay 15 gün hapsi içeren hükmün açıklanmasını ise geri bırakmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemece yapılan yargılamanın, toplanıp yerinde gösterilen delillerin ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan takdirin, gerekçe ve uygulamaya göre, usul ve esas açısından herhangi bir hukuka aykırılık taşımadığına karar vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Yargıtay Mahkeme Yargı Ölüm Suç Hukuk Güncel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

25 Haziran Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Haziran burç yorumları nedir? 2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title