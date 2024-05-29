Eskişehir'de Zerin Kılınç Davasında Sanığın Beraati Onaylandı

Eskişehir'de 2 yıl önce Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölmesine ilişkin yargılanan sanığın beraatine hükmeden yerel mahkemenin kararı bölge adli mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Yılmaz S'ye "kasten öldürme" suçundan beraat, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin cezaya yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazı inceledi.

Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemece yapılan yargılamanın, toplanıp yerinde gösterilen delillerin ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan takdirin, gerekçe ve uygulamaya göre, usul ve esas açısından herhangi bir hukuka aykırılık taşımadığına karar verdi.

İtirazı esastan reddeden Ceza Dairesi, karara karşı Yargıtay nezdindeki temyiz yolunun açık olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, gazetecilere, soruşturma aşamasında olaya dair belli başlı şaibelerin kendilerince dile getirilmesinin ardından sanığın 7 ay sonra tutuklandığını söyledi.

Davanın tek sanığının 3 aylık yargılama sonucunda beraat ettiğini belirten Seyhan, "Hukuk mücadelemizi bırakmayacağız, devam edeceğiz. Dosyayı Yargıtay'a göndererek temyiz başvurumuzu yapacağız." dedi.

Kılınç'ın annesi Telli Özokçu da kızının intihar ettiğine inanmadığını ifade ederek, sanığın yeniden yargılanmasını talep etti.

Zerin Kılınç'ın kız kardeşi Aysun Kılınç, iki yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini ve istinaf mahkemesinin sonucunu umutla beklediklerini bildirdi.

Adalete güvendiklerini kaydeden Kılınç, "Bir evladı var. İntihar edebilecek bir insan olay günü iş yerinden izin alıp tatile gitmek istemez. Psikolojisi bozuk birisi değildi. Karar tekrar incelensin." diye konuştu.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma çerçevesinde yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Davaya bakan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2023'teki karar duruşmasında, "kasten öldürme" suçundan delil yetersizliğinden beraatına hükmettiği Yılmaz S. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan kurduğu ve 7 ay 15 gün hapsi içeren hükmün açıklanmasını ise geri bırakmıştı.