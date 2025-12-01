Haberler

Eskişehir'de Yüzlerce Silah Parçası Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polisin durdurduğu çekicide yapılan aramada toplam 480 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polisin uygulama noktasında durdurduğu çekici üzerinde arızalı görüntüsü verilmiş hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu. Çekici üzerinde arızalı görüntüsü verilmiş hafif ticari araçta yapılan aramada poşet ve çuvallara doldurulmuş parçalanmış halde toplam 480 tabanca, 518 namlu rampası, 491 silah sürgüsü, 492 şarjör, 488 namlu, 479 gövde, 494 tetik mekanizması, 469 icra yayı, 490 icra mili, 2891 muhtelif silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili B.A. ve C.T. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi

Yanlış yola giren tırcıdan güldüren çıkış: O kadın beni getirdi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.