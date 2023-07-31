Eskişehir'de Yulaf Hasadı Başladı

Eskişehir'de buğday ve arpadan sonra yulaf hasadına da başlayan çiftçiler dönümden 350 ile 400 kilogram arasında verim aldı.

Eskişehir'de buğday ve arpadan sonra yulaf hasadına da başlayan çiftçiler dönümden 350 ile 400 kilogram arasında verim aldı.

Buğday ve arpa hasatlarının bitmesinin ardından yulaf hasadı da başladı. Odunpazarı ilçesine bağlı Kıravdan Mahallesi'nde halen süren yulaf hasadında çiftçi dönümden ortalama 350 - 400 kilogram verim aldı. Çiftçiler, verimden memnun kaldıklarını belirttiler. Kimi üreticiler yulafını hayvan yemine dönüştürürken, kimileri de çeşitli unlu mamuller için fabrikalara satıyor. - ESKİŞEHİR