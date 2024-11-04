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Eskişehir'de Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'de Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu
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Eskişehir merkezli bir operasyonda, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Anadolu ve İstanbul'da oluşturulan dolandırıcılık şebekesi, mağdurları aldatıcı yöntemlerle para yatırmaya ikna etmiş.

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir ve İstanbul'da 5 şüphelinin, sosyal medyada "yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

2 ilde ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında, dijital materyaller, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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