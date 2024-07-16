Eskişehir'de Yossak Deresi Sel Kapanı İnşaatı Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'de Odunpazarı Yossak Deresi Sel Kapanı'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Yossak Deresi Sel Kapanı'nın tamamlanmasıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin taşkın riskine karşı korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Temelden yüksekliği 19,5 metre ve su depolama kapasitesi 260 bin metreküp olan sel kapanı işi kapsamında gövde sıyırma kazıları, içme suyu derivasyonu, rölekasyon yolu, cebri boru imalatlarının tamamlandığını belirten Balta, "Dipsavak betonu imalatı çalışmaları devam etmektedir. Homojen kil dolgu gövde, derivasyon, dolu savak, ulaşım yolları ve bu yollara ait sanat yapıları imalatlarının tamamlanarak işin 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.