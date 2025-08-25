Eskişehir'de Yossak Deresi Sel Kapanı Hizmete Girdi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Eskişehir Odunpazarı Yossak Deresi Sel Kapanı hizmete alındı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum olarak Eskişehir'de baraj, gölet, sulama tesislerinin yanı sıra taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2021 yılında hizmete alınan Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı'nın ardından, Yossak Deresi Sel Kapanı projesinin de tamamlanarak hizmete girdiğini bildirildi.

Proje ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin taşkın riskine karşı kontrolünün sağlanacağını ifade eden Balta, şöyle devam etti:

"Temelden yüksekliği 19,5 metre olan ve 260 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip Yossak Deresi Sel Kapanı kapsamında, 98 metre dipsavak cebri boru ve 90 bin metreküp dolgu imalatı yapıldı."

Balta, tesisin Eskişehir'e hayırlı olmasını dileyerek, yapılan yatırımların tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.