Eskişehir'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Ömer O'nun (27) yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bu kişinin bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayda yaralanan Ömer O, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Eskişehir, Güncel, Haberler

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