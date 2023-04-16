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Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Ankara seferini yapan Mesut A. idaresindeki 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, Batıkent Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 16 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Eskişehir Ankara Güncel Haberler

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