Eskişehir'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'de yolcu otobüsünde yapılan narkotik operasyonunda 1 kilo 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı A.C, çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Eskişehir'de, yolcu otobüsünde 1 kilo 182 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin otobüsle uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaştı.
Otobüsü Eskişehir-Ankara kara yolu polis uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile bagajda yaptıkları aramada poşete gizlenmiş 1 kilo 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli A.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel