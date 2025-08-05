Eskişehir'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yolcu otobüsünde yapılan narkotik operasyonunda 1 kilo 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı A.C, çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de, yolcu otobüsünde 1 kilo 182 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin otobüsle uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Otobüsü Eskişehir-Ankara kara yolu polis uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile bagajda yaptıkları aramada poşete gizlenmiş 1 kilo 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli A.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.