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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazasında Muavin Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazasında Muavin Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavisi ise devam ediyor.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün Pamukkale Turizm'e ait Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan aracın muavini Yasin Erol, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yasin Erol'un cenazesi, Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namaz ardından toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 41 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Turizm Yasin Erol Eskişehir Güncel Haberler

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