Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazasında Muavin Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavisi ise devam ediyor.