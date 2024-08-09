Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Eskişehir kara yolunda yolcu otobüsü, önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.