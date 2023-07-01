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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazası: 35 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazası: 35 Kişi Yaralandı

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Eskişehir'de yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsünde meydana gelen kaza sonucunda 35 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

-ESKİŞEHİR'de, yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsündeki 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 15'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Karalı'nın kullandığı 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye düştü. Kazada ilk belirlemelere göre, 35 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsün camlarından çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Eskişehir İtfaiye Güncel Haberler

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