Eskişehir'de Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Taşlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yolcusuyla birlikte Antalya-Bursa seferini yapan ve Eskişehir istikametinde giden Duran D. idaresindeki 03 VZ 606 plakalı yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden 26 TZ 375 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrilirken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, traktöre bulunan 4 kişi ve otobüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Traktörde bulunan ve yaralanan 4 kişiden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza hakkında geniş çaplı inceleme başlatılırken, otobüste bulunan yolcular servis ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gönderildi. Kazanın ardından kontrollü şekilde devam ettirilen trafik, yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

"Gürültüye uyandık"

Kaza esnasında otobüste yolcu olarak bulunan ve yaşananları anlatan Aykut Erat, "Uyuyorduk. Gürültüye uyandık. Traktöre çarptığımız söylendi. Muavin sıkışmış sanırım aracın içinde. Ekipleri aradık, yardım çağırdık. İnşallah ciddi bir şey yoktur" dedi.

"Camlar üzerimize geldi"

Kaza anını anlatan başka bir yolcu ise, "Kaza olduğunda uyanıktık. Arkada oturuyorduk. Camlar üzerimize geldi. Bereket emniyet kemerimiz bağlıydı. Şiddetli bir çarpışma oldu. Birden irkildik. Neye çarptığımızı bile anlayamadık. Korktuk. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

"Olay yerine ulaştığımızda kazanın büyük olduğunu gördük"

Kaza hakkında bilgi veren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, şu ifadeleri kullandı:

"Yolcu otobüsü, bir çiftçimize ait olan seyir halindeki traktöre arkadan çarpmış. Olay yerine ulaştığımızda kazanın büyük olduğunu gördük. Özellikle otobüsteki yolcularımız fazlasıyla korkmuştu. Traktör de yol kenarına devrilmiş. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Temennimiz yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan can kaybı haberi almamak. Ağır yaralı vatandaşlarımız var. Hastaneye 6 kişi yaralı olarak götürüldü. Yaralanmalar bir şekilde atlatılır, can kaybı yaşanmasın." - ESKİŞEHİR