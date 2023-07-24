Eskişehir'de Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpışması Sonucu 22 Kişi Yaralandı
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Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Adem Ulutaş idaresindeki yolcu otobüsü ile Ahmet Ateş'in kullandığı tır çarpıştı. Kazada yaralanan 22 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Eskişehir'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 22 kişi tedavi altına alındı.
Adem Ulutaş idaresindeki 19 KK 919 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 9. kilometresinde Ahmet Ateş'in kullandığı 42 GB 619 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 22 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.